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Александр Селихов: «Спартаку» попались хорошие соперники, со всеми можно играть

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов прокомментировал жребий Кубка России и Лиги чемпионов для своего клуба.

- «Спартаку» в Кубке России играть с «Кубанью». Довольны жребием?
- Будем играть на победу.

- Если говорить о жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов – «Севилья», «Ливерпуль», Марибор». Как вам?
- Хорошие соперники, со всеми можно играть.

- А «Динамо» - хороший соперник для сборной?
- Не знаю. Подобная практика, наверное, в первые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.

- Как в «Спартаке» вас проводили в сборную – игроки и Каррера?
- Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.

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