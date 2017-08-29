Александр Селихов: «Спартаку» попались хорошие соперники, со всеми можно играть

Вратарь «Спартака» и сборной России Александр Селихов прокомментировал жребий Кубка России и Лиги чемпионов для своего клуба.

- «Спартаку» в Кубке России играть с «Кубанью». Довольны жребием?

- Будем играть на победу.

- Если говорить о жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов – «Севилья», «Ливерпуль», Марибор». Как вам?

- Хорошие соперники, со всеми можно играть.

- А «Динамо» - хороший соперник для сборной?

- Не знаю. Подобная практика, наверное, в первые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.

- Как в «Спартаке» вас проводили в сборную – игроки и Каррера?

- Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.