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Агент Лестьенна: Думаю, Максим останется в «Рубине»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Агент Миккель Бек, представляющий интересы полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны московского «Спартака».

- Не могу подтвердить эту информацию. Максим все еще может покинуть казанский клуб, но я думаю, что он останется в «Рубине», - заявил Бек.

В текущем сезоне РФПЛ Лестьенна провел три матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Бельгиец стал игроком казанского «Рубина» летом 2016 года.

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