Антон Заболотный: Иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в топ-команды, начинают играть ярче

Нападающий сборной России и «Тосно» Антон Заболотный - о вызове в национальную команду.

- Вызов в сборную – очень приятное событие. Естественно, попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба, пробиться в состав на чемпионат мира. Две первые тренировки прошли замечательно. Первое занятие было нагрузочным, второе – по тактике. Отрабатываем взаимодействия, узнаем друг друга.

- Сборная – это пока пик карьеры. А каким был самый непростой момент?

- Вырваться из ФНЛ – и выйти в РФПЛ. Самое главное теперь закрепиться на этом уровне. Пройден большой этап в моей карьере, долго к этому шел, много работал. И заслуженно получил вызов в сборную. Постараюсь, не подвести тренерский штаб.

- Общее мнение: из этого состава мало кто останется на ЧМ. Это давит?

- Нет. Считаю, у каждого есть шанс. Вы же сами видите, что иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в топ-команды, начинают играть ярче, становятся заметными футболистами. Поэтому шанс попасть на ЧМ есть, вопрос, кто и как им воспользуется.