Тьемуэ Бакайоко: Рад, что Дринкуотер может перейти в «Челси»

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал информацию об интересе лондонского клуба к хавбеку «Лестера» Дэнни Дринкуотеру.

«Конкуренция делает вас сильнее. Я никого не боюсь. Думаю, нам не хватает игроков в центре поля, учитывая, сколько матчей предстоит провести в этом сезоне. Нам нужен хороший полузащитник. Рад, что Дринкуотер может перейти в «Челси», – приводит слова Бакайоко Sky Sports.

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