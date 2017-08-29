ФК «Краснодар» стал первым лауреатом премии Fair Play

27 августа, перед началом матча 8-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Динамо», хозяевам встречи была вручена первая в истории премия «Лига Fair Play», учрежденная РФПЛ и генеральным партнером чемпионата России БК «Лига Ставок».

Краснодарский клуб продемонстрировал самые высокие показатели по системе Fair Play среди всех представителей премьер-лиги по итогам июля 2017 года. Почетную награду капитану команды Андреасу Гранквисту вручили коммерческий директор РФПЛ Павел Суворов и заместитель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Егоров.

– «Лига Fair Play» – это очень важная для нас награда, – поделился впечатлениями Андреас Гранквист. – Поскольку все, что связано с нашим клубом, должно быть правильным примером для всех остальных. Мы, игроки, стараемся вести себя вежливо – как на поле, так и вне его. С уважением относиться ко всем – к судьям, соперникам, болельщикам.

Отметим, что премия будет вручаться ежемесячно на основании оценок делегатов матчей по шести параметрам: желтые и красные карточки, зрелищность матча, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд, поведение болельщиков

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, как родилась идея совместной премии:

– Многие знают, что ФИФА и УЕФА уделяют большое количество времени честной игре, уважение к сопернику, судьям, официальным лицам, болельщикам и представителям СМИ. Все то, что я перечислил, является неотъемлемой частью, нашей всеми уважаемой любимой игры.

Юрий Красовский, президент компании «Лига Ставок» – о целях премии:

– Цель – ежемесячно награждать российские команды, проявляющие уважение к правилам и условиям игры, демонстрирующие дружественное поведение по отношению к сопернику, арбитрам, болельщикам и средствам массовой информации.

Методика оценки поведения команд рекомендована УЕФА для профессиональных футбольных лиг, а анализ матчей по системе Fair Play осуществляется делегатом матча и отображается в соответствующем рапорте. В мировой практике принято награждать отдельно футболистов – за лучший гол, за безопасную вратарскую зону, бомбардирские достижения. Но футбол – это коллективная игра и успех зависит от всей команды, поэтому на первый план в данном случае выходят такие критерии, как справедливость, порядочность, уважение к судьям и к соперникам.