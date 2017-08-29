Олег Саленко: Нигде в мире не видел, чтобы сборная играла с клубом

Экс-игрок сборной России Олег Саленко поделился мнением относительно предстоящего матча сборной России с московским «Динамо».

– Мне кажется, сборная должна искать спарринг партнера среди сборных. Я нигде в мире не видел, чтобы сборная команда играла с клубом, для меня это что-то из ряда вон выходящее. Играя с «Динамо», клуб, который занимает 11-е место в РФПЛ, разве можно подготовиться к чемпионату мира играя с таким соперником. А так получается это просто тренировочная игра. Самое печальное, что и игроки будут считать этот матч проходным и играть будут с полнейшим пофигизмом. Понимаете, если есть накал борьбы в матче, то и виден уровень игроков. Стасу Черчесову я бы посоветовал, чтобы он требовал от РФС, чтобы они находили себе достойных соперников, на которых можно обкатать игроков.