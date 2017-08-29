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«Зенит» может предложить «Динамо СПб» провести матч Кубка России на стадионе «Санкт-Петербург»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном проведении матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо СПб» на стадионе «Санкт-Петербург». 

- Можно ли сделать предложение «Динамо» провести матч на новом стадионе?
- Это вполне возможно. Нас болельщики поддерживают. Думаю, много людей придет на стадион. Кроме всего прочего мы тоже хотим быть сопричастными к возрождению питерского «Динамо», - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

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Напомним, по итогам жеребьевки 1/16 финала Кубка России петербургское «Динамо» примет на своем поле «Зенит». Все пары можно узнать здесь.

Матч пройдет 20 или 21 сентября. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».   

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