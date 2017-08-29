Шарапова потеряла 100 миллионов $ за один год

Состояние российской теннисистки Марии Шараповой за последний год сократилось на 100 миллионов долларов, сообщает журнал Forbes.

В обновленном рейтинге 25 самых богатых женщин России Шарапова опустилась на девять строчек и заняла 17-е место. Ее состояние оценивается примерно в 160 миллионов долларов.

Отметим, что Мария – единственная спортсменка, вошедшая в рейтинг Forbes. Возглавляет его президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Напомним, Шарапова отбыла дисквалификацию за применение мельдония. В первом круге US Open-2017 она переиграла вторую ракетку мира Симону Халеп.