Геннадий Орлов: «Зенит» должен выходить из группы Лиги Европы с первого места

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно выступления петербургского «Зенита» в Лиге Европы и чемпионате России.

«В Лиге Европы собраны команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плей-офф с первого места, это нормальная и выполнимая задача.

В чемпионате страны нельзя никому отдавать первое место и этот титул. У меня есть просьба к игрокам «Зенита»: ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!» — цитирует Орлова Piter.tv.