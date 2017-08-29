Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Орлов: «Зенит» должен выходить из группы Лиги Европы с первого места

Источник:  Piter.TVКомментарии

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно выступления петербургского «Зенита» в Лиге Европы и чемпионате России.

«В Лиге Европы собраны команды как раз нашего уровня, мы должны выходить в плей-офф с первого места, это нормальная и выполнимая задача.

В чемпионате страны нельзя никому отдавать первое место и этот титул. У меня есть просьба к игрокам «Зенита»: ребята, возьмите себя в руки и будьте лидерами! Пятьдесят тысяч ходят на стадион, на каждый матч. Это же счастье!» — цитирует Орлова Piter.tv.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каррера вспомнил Италию Конте! Три лучших тактических хода тураКаррера вспомнил Италию Конте! Три лучших тактических хода тура«Спартак» и «Зенит» в восьмом туре не смогли победить, но это не помешало их тренерам – Массимо Каррере и Роберто Манчини – проявить себя.«Зенит» собирается арендовать защитника «Интера»Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия может перебраться в РФПЛ. Об этом сообщает FCInter1908 со ссылкой на Corriere dello Sport.«Зенит» может предложить «Динамо СПб» провести матч Кубка России на стадионе «Санкт-Петербург»Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном проведении матча 1/16 финала Кубка России против «Динамо СПб» на стадионе «Санкт-Петербург».«Томь» арендовала защитника «Зенита»Защитник «Зенита» Сергей Зуйков продолжит карьеру в «Томи».Нету прошел медосмотр в «Фенербахче» (фото)Защитник «Зенита» Луиш Нету прошел медосмотр в Турции.
Теннис
Шарапова потеряла 100 миллионов $ за один год
Футбол
Олег Саленко: Нигде в мире не видел, чтобы сборная играла с клубом
ФК «Краснодар» стал первым лауреатом премии Fair Play
Футбол
Агент Лестьенна: Думаю, Максим останется в «Рубине»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Геннадий Орлов
Геннадий Орловвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости