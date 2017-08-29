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Александр Гуськов: СКА словно продолжает чемпионский плей-офф

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт Александр Гуськов прокомментировал яркий старт обладателя Кубка Гагарина СКА.

– Казалось, СКА покинули лидеры Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, но команда даже похорошела. Слабее не стала. У меня создалось ощущение, будто питерские армейцы продолжают чемпионский плей-офф. В хоккее незаменимых нет, есть неповторимые. В команде Олега Знарка здоровый микроклимат, атмосфера доброжелательности в раздевалке. В отличном состоянии начал сезон Павел Дацюк. Об Илье Ковальчуке и говорить не стоит. Достаточно взглянуть на его статистику. А как летает по площадке Сергей Широков, какие шайбы он забивает – с мясом, с висящими на плечах соперниками. Хочет выйти на прежний бомбардирский уровень Николай Прохоркин. Не исключаю, что звено Барабанов – Прохоркин – Гусев может постучаться в двери сборной. Ведь оно постоянно на виду у главного тренера национальной команды Олега Знарка. Гусев в прошлом сезоне закрепился в сборной, он и Барабанов дебютировали на чемпионате мира. Теперь очередь Прохоркина. Мы знаем, что он силен в атаке, но его игре не хватает системности, стабильности. Теперь Николай получил постоянное место в составе, куда больше времени проводит на льду. Как говорится, шайба на его половине, – сказал Гуськов «Советскому спорту».

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