Александр Гуськов: С Канадой будем сражаться, а Корея – не для экзотики

Эксперт Александр Гуськов прокомментировал приглашение сборных Канады и Южной Кореи на Кубок Первого канала.

– Многие скептически относятся к приглашению Кореи на московский турнир. Считая эту команду заведомым аутсайдером. Мне же этот ход организаторов видится не просто интересным, но и продуманным. Конечно, Корея – записной аутсайдер и вряд ли на равных будет конкурировать с остальными участниками, но ее пригласили не для экзотики.

Не забывайте, что нынешний турнир – юбилейный, 60-й. К тому же если пять команд будут играть каждая с каждой, то в пять дней Кубку Первого канала трудно будет уложиться. Ведь тогда каждой сборной придется провести три матча без выходных. А кое-кому и все четыре. Это ж удар по здоровью хоккеистов. А шесть команд разбиваются на две группы, потом играются стыковые матчи. Каждый участник проведет по три встречи за пять дней. Нормальное расписание! – сказал Гуськов «Советскому спорту».