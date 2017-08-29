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Никита Камалов: Свистов за мной гонялся весь матч

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

«С «Салаватом» нас прорвало, большинство работало отлично, одну забили в равных, как итог пять шайб. Но и пропустили четыре. До этого забивали мало и пропускали соответственно. С «Ак Барсом» хотели сыграть так же активно, как и в Уфе. Мы понимали, что будем играть против очень мастеровитой и организованной команды. Тем более у нас четвертая игра выезда, а у них третья домашняя. Понятно, что нам пришлось трудно, показать такую же победную игру, тем более через день, задача не из легких. 

Мне нравятся игры с Казанью, они сами играют и другим дают, нет антихоккея. Мастерство Казани мы перекрывали большим желанием и самоотдачей, интересная игра получилось. Нам не удалась концовка, это, конечно, расстроило. У Казани хорошая команда, хорошо общаюсь с новокузнецкими, с Биляловым вместе были в сборной.

Потасовка со Свитовым? Я его в первом периоде пару раз жестко встретил, так он за мной весь период потом гонялся. Свитов в этом плане чем-то на Куляша похож. В том моменте я пытался его вытолкать с пятачка, а он развернулся и с двух рук врезал мне», — цитирует Камалова «БИЗНЕС Online».

Матч

Ак Барс - Амур - 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы:

Токранов (Глухов), 48:42 (1:0). Турбин (Метсола), 48:56 (1:1). Малыхин (Марков, Секач), 55:16 (2:1 - бол.).

Место и дата

28 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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