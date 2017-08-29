Возвращение Косты обойдется «Атлетико» в 41 млн фунтов

Мадридский «Атлетико» практически уладил вопрос о возвращении форварда сборной Испании Диего Косты.

Как сообщает Evening Standard, «матрасники» завершают переговоры с «Челси», который согласился отпустить игрока за 41 млн фунтов.

Отмечается, что сделка состоится до конца этого лета. Ожидается, что футболист до января 2018 года будет выступать в другом клубе на правах аренды.

Напомним, «Атлетико» не может приглашать новичков из-за трансферного запрета.

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