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Возвращение Косты обойдется «Атлетико» в 41 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мадридский «Атлетико» практически уладил вопрос о возвращении форварда сборной Испании Диего Косты.

Как сообщает Evening Standard, «матрасники» завершают переговоры с «Челси», который согласился отпустить игрока за 41 млн фунтов.

Отмечается, что сделка состоится до конца этого лета. Ожидается, что футболист до января 2018 года будет выступать в другом клубе на правах аренды.

Напомним, «Атлетико» не может приглашать новичков из-за трансферного запрета.

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