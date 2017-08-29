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Самый дешевый билет на матч «Спартак» – «Севилья» будет стоить 1500 рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Минимальная стоимость билета на матч группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» составит 1500 рублей.

Цена самого дорогого билета - 30 000 рублей. Первый этап продажи билетов завершится 13 сентября. На втором этапе, который продлится с 14 по 16 сентября, купить билеты смогут владельцы карт болельщика. Открытая продажа билетов в интернете стартует 17 сентября.

Матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» состоится 17 октября на «Открытие-Арене».

Напомним, другими соперниками красно-белых на групповом этапе стали английский «Ливерпуль» и словенский «Марибор». 




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