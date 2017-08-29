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Виталий Мутко: Сотникова и Липницкая заметно снизили свои результаты

Источник:  «Известия»Комментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожелал здоровья российским фигуристкам Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой.

- У нас нет ни одного чемпиона или призера Олимпийских игр-2014, кроме, пожалуй, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые заметно снизили свои результаты. Мне жаль наших талантливых девушек, хочется пожелать им крепкого здоровья и как можно быстрее справиться со всеми недугами. Это спорт.

Сейчас в женском одиночном катании появились другие звездочки - Евгения Медведева, Елена Радионова, Алина Загитова, Анна Погорилая, Мария Сотскова… Конкуренция за поездку на Олимпийские игры сумасшедшая, - заявил Мутко.

Напомним, Юлия Липницкая недавно объявила о завершении спортивной карьеры, в то время как Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18 из-за травмы. 

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