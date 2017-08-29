«Зенит» собирается арендовать защитника «Интера»

Защитник миланского «Интера» Андреа Раноккиа может перебраться в РФПЛ. Об этом сообщает FCInter1908 со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно источнику, на 29-летнего игрока претендует «Зенит». Отмечается, что руководство итальянского клуба даст ответ сегодня, 29 августа.

Добавим, что ранее наставник «нерадзурри» Лучано Спаллетти сообщил, что футболист точно покинет команду этим летом.

В минувшем сезоне Раноккиа выступал на правах аренды за «Халл Сити». В его активе 16 матчей, 2 гола и 2 голевые передачи.

Таблица трансферов РФПЛ