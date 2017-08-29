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Евгений Плющенко: Хочу, чтобы Липницкая каталась в моей команде

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко рассказал, что хочет пригласить Липницкую в свою команду.

- Я Юле звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она каталась в моей команде. Как в рамках шоу – «Снежный король» и «Щелкунчик», так и хотел пригласить ее на свой юбилей (мне в этом году 35 лет). Жизнь после окончания карьеры не заканчивается, надо дальше тренироваться, кататься.

Посмотрим, согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья, - передает слова Плющенко «Р-Спорт».

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире недавно объявила о завершении спортивной карьеры.  

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