Евгений Плющенко: Хочу, чтобы Липницкая каталась в моей команде
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Двукратный
олимпийский чемпион фигурист Евгений Плющенко рассказал, что хочет пригласить
Липницкую в свою команду.
- Я Юле
звонил, но у нее выключен телефон. На днях буду с ней связываться и
разговаривать с ее агентом. Хочу ее пригласить в свое шоу и хочу, чтобы она
каталась в моей команде. Как в рамках шоу – «Снежный король» и
«Щелкунчик», так и хотел пригласить ее на свой юбилей (мне в этом
году 35 лет). Жизнь после окончания карьеры не заканчивается, надо дальше
тренироваться, кататься.
Посмотрим,
согласится ли она. Нужно точное понимание по поводу ее здоровья, - передает
слова Плющенко «Р-Спорт».
Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире
недавно объявила о завершении спортивной карьеры.
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