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Станислав Черчесов: Матч против Аргентины в Лужниках» - неточная информация

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России заявил, что информация о проведении 10 ноября товарищеского матча против Аргентины является неточной.

«Что касается информации о матче с аргентинцами, то ее я вообще узнал из газет, ретранслировавших информацию ФИФА. На сегодняшний день это неточная информация. Убежден, что такие вещи соответствуют истине, когда они опубликованы на официальном сайте РФС.

Естественно, нам хотелось бы этого. «Лужники» – шедевр, и открыться он должен матчем с соперником соответствующего уровня. Если это будет Аргентина, мы будем только рады».

У нас были и хорошие, и очень хорошие спарринги. Сейчас так получилось, что реально нет хорошего соперника. Следующий спарринг-партнер вообще очень хорошего уровня. В этом плане работа ведется, но мы не комплексуем по этому поводу», - цитирует Черчесова «Р-Спорт».

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