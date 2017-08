Боец UFC Деррик Льюис помог людям после урагана (видео)

Американский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Деррик Льюис, который выступает в промоушене UFC, помог людям, которые пострадали от урагана «Харви».

32-летний боец, который проживает в Техасе, в понедельник опубликовал несколько видео с места событий. Последствия урагана вызвали разрушения. Льюис охотно предложил свою помощь нуждающимся людям.



В настоящее время Льюис готовится к поединку против бывшего чемпиона UFC бразильца Фабрисио Вердума.

Поединок состоится на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября.

За свою карьеру в ММА Льюис провел 23 поединка, в которых одержал 18 побед (16 — нокаутом).

It feels good to help people pic.twitter.com/RtyYIkdGor

A bigger one is on the way behind my house #tornado pic.twitter.com/1uhjJSXfTR