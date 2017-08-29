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Боец UFC Деррик Льюис помог людям после урагана (видео)

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Деррик Льюис, который выступает в промоушене UFC, помог людям, которые пострадали от урагана «Харви».

32-летний боец, который проживает в Техасе, в понедельник опубликовал несколько видео с места событий. Последствия урагана вызвали разрушения. Льюис охотно предложил свою помощь нуждающимся людям.

В настоящее время Льюис готовится к поединку против бывшего чемпиона UFC бразильца Фабрисио Вердума.

Поединок состоится на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября.

За свою карьеру в ММА Льюис провел 23 поединка, в которых одержал 18 побед (16 — нокаутом).


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Сергей Ващенко
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