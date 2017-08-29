Боец UFC Деррик Льюис помог людям после урагана (видео)
Американский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Деррик Льюис, который выступает в промоушене UFC, помог людям, которые пострадали от урагана «Харви».
32-летний
боец, который проживает в Техасе, в
понедельник опубликовал несколько
видео с места событий. Последствия
урагана вызвали разрушения. Льюис охотно
предложил свою помощь нуждающимся
людям.
В настоящее время Льюис готовится к поединку против бывшего чемпиона UFC бразильца Фабрисио Вердума.
Поединок состоится на турнире UFC 216 в Лас-Вегасе 7 октября.
За свою карьеру в ММА Льюис провел 23 поединка, в которых одержал 18 побед (16 — нокаутом).
The kids are good 👍🏿 pic.twitter.com/SNXENDo4z3— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 28 августа 2017 г.
It feels good to help people pic.twitter.com/RtyYIkdGor— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 28 августа 2017 г.
A bigger one is on the way behind my house #tornado pic.twitter.com/1uhjJSXfTR— Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) 26 августа 2017 г.