Фергюсон – Нурмагомедову: У тебя был шанс, жирный. Уходи на пенсию, фальшивка

Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал заявление представителя России Хабиба Нурмагомедова, который изъявил желание провести поединок с Конором Макгрегором.

Ранее спортсмен из РФ отметил, что хотел бы встретиться с ирландцем в декабре этого года.

«Хватит казаться востребованным. У тебя был шанс, жирный. Ты не в состоянии сгонять вес, как я, а я крупнее тебя. Уходи на пенсию, фальшивка», – написал Фергюсон в своем Twitter.

Напомним, Хабиб и Тони должны были провести бой этим летом. Встреча сорвалась из-за госпитализации россиянина, который занимался сгонкой веса.

Поединок перенесли на осень, но в руководстве UFC заявили, что Нурмагомедов не готов. Эту информацию опроверг тренерский штаб россиянина.



