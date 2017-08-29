Томаш Зогорна: Сражались до последнего и верили, что можем дожать «Ак Барс»

Чешский форвард «Амура» Томаш прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Какие преимущества были перед «Ак Барсом»? Думаю, что мы неплохо готовы физически, способны держать темп в обе стороны, у нас тоже есть, кому забить. Желания у нас столько же, как и у соперника, бьемся, цепляемся в каждом отрезке, стараемся играть слаженно и отчаянно.

Что оказалось наиболее важным в игре? Мы знали, насколько опасное у них большинство, поэтому старались не удаляться. Увы, в концовке получили две минуты и это стоило нам очков. По ходу матча были моменты в ту и другую сторону, жаль, что у нас зашел только один курьезный гол. В любом случае мы сражались до последнего и верили, что можем дожать их, – рассказал Зогорна в интервью «БИЗНЕС Online».