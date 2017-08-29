Дмитрий Селюк: Ярмоленко без проблем заиграет в Германии
Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что новичок дортмундской «Боруссии»
Андрей Ярмоленко сможет заиграть в Германии.
«Ярмоленко, на мой взгляд, без проблем заиграет в Германии.
Причем не просто заиграет, а будет на ведущих ролях. Точно так же у него
получилось бы и в Англии. Все компоненты, необходимые для этих чемпионатов, у
Андрея на высоком уровне. Он рослый, крепкий, выносливый, любит силовую борьбу.
Собственно,
сам стиль игры «Динамо» — он такой немецко-британский: менее техничный, но
более силовой. За сколько его продали? 25 миллионов? «Динамо» могло бы просить
и больше — пока у «Боруссии» много денег от продажи Дембеле, и они срочно ищут
ему замену. Цены, конечно, сейчас на игроков взлетели, это да.
Но,
смотрите, если бы «Барселона» не продала Неймара, она бы не купила у «Боруссии»
Дембеле. А те бы в свою очередь не купили Ярмоленко. В футболе всегда
происходит круговорот, одно вытекает из другого. Кстати, вариант с Ярмоленко
для «Боруссии» отнюдь не спонтанный: еще два года назад они присылали в
«Динамо» предложение, - цитирует Селюка «Сегодня».
Ранее стало известно, что контракт игрока с немецким клубом
рассчитан до 2021 года.