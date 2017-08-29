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Дмитрий Селюк: Ярмоленко без проблем заиграет в Германии

Источник:  Сегодня.uaКомментарии

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко сможет заиграть в Германии.

«Ярмоленко, на мой взгляд, без проблем заиграет в Германии. Причем не просто заиграет, а будет на ведущих ролях. Точно так же у него получилось бы и в Англии. Все компоненты, необходимые для этих чемпионатов, у Андрея на высоком уровне. Он рослый, крепкий, выносливый, любит силовую борьбу.

Собственно, сам стиль игры «Динамо» — он такой немецко-британский: менее техничный, но более силовой. За сколько его продали? 25 миллионов? «Динамо» могло бы просить и больше — пока у «Боруссии» много денег от продажи Дембеле, и они срочно ищут ему замену. Цены, конечно, сейчас на игроков взлетели, это да.

Но, смотрите, если бы «Барселона» не продала Неймара, она бы не купила у «Боруссии» Дембеле. А те бы в свою очередь не купили Ярмоленко. В футболе всегда происходит круговорот, одно вытекает из другого. Кстати, вариант с Ярмоленко для «Боруссии» отнюдь не спонтанный: еще два года назад они присылали в «Динамо» предложение, - цитирует Селюка «Сегодня».

Ранее стало известно, что контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2021 года. 

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