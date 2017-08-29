Тамара Москвина: Формы Липницкой не позволяли ей совершать сложные прыжки
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала завершение спортивной карьеры Юлии Липницкой.
«Природа взяла свое. Юля очень вовремя успела выступить на Олимпийских играх, стала любимицей всей страны и всего мира. Она очень симпатичная девушка. К сожалению, ее формы, наверное, перестали соответствовать тем стандартам, которые необходимы для выполнения сложных прыжков. Это не ее вина. Это просто такое развитие событий. Все в жизни меняется.
Ее вклад в поднятие интереса к фигурному катанию во всем мире, вклад в тот праздник, который ее катание подарило всем зрителям во время Олимпийских игр, значителен. За все это мы должны сказать огромное спасибо ей, ее родителям и ее тренеру», — приводит слова Москвиной сайт «Доверенные лица Владимира Путина».