Станислав Черчесов: Состояние Черышева вызывает беспокойство, он регулярно получает травмы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунева и полузащитника Дениса Черышева.

Вчера Лунев прилетел, сегодня с утра мы с ним пообщались — у него достаточно хорошее состояние. Пока он будет тренироваться в щадящем режиме. Хотя разговор с ним был оптимистичным. Два футболиста сегодня не тренировались — у Могилевца и Граната есть определенные проблемы. Мы должны это учитывать. Вчера Фернандес и Кузяев тренировались в щадящем режиме, Лунев сегодня — то же самое. Мы внимательно следим за своими футболистами, стараемся учитывать их сегодняшнее состояние.

Конечно, мы следим за всеми игроками, которые соответствуют определенному уровню. Я с Черышевым разговаривал две недели назад лично, обсудили его состояние. Оно вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Хотим мы или нет, он все время выбывает. Надеемся, что он будет здоров, наберет форму и будет ее стабильно показывать», — цитирует ТАСС Черчесова.