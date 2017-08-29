Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор0 : 0Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Состояние Черышева вызывает беспокойство, он регулярно получает травмы

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунева и полузащитника Дениса Черышева.

Вчера Лунев прилетел, сегодня с утра мы с ним пообщались — у него достаточно хорошее состояние. Пока он будет тренироваться в щадящем режиме. Хотя разговор с ним был оптимистичным. Два футболиста сегодня не тренировались — у Могилевца и Граната есть определенные проблемы. Мы должны это учитывать. Вчера Фернандес и Кузяев тренировались в щадящем режиме, Лунев сегодня — то же самое. Мы внимательно следим за своими футболистами, стараемся учитывать их сегодняшнее состояние.

Конечно, мы следим за всеми игроками, которые соответствуют определенному уровню. Я с Черышевым разговаривал две недели назад лично, обсудили его состояние. Оно вызывает беспокойство, потому что он регулярно получает травмы и никак не может набрать ритм. Хотим мы или нет, он все время выбывает. Надеемся, что он будет здоров, наберет форму и будет ее стабильно показывать», — цитирует ТАСС Черчесова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизмЭкс-футболист Олег Саленко прокомментировал в интервью «Советскому спорту» информацию о предстоящем матче сборной России по футболу, для которой РФС не нашел соперника среди сборных.«Марио, рассчитывай силу паса! Ты – бразилец, а он – нет». Черчесов – в порядке«Марио, рассчитывай силу паса! Ты – бразилец, а он – нет». Черчесов – в порядкеЧеловек, который заменит Акинфеева, все понимающий Фернандес и ювелир Черчесов.Станислав Черчесов: Матч против Аргентины в Лужниках» - неточная информацияГлавный тренер сборной России заявил, что информация о проведении 10 ноября товарищеского матча против Аргентины является неточной.Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно игратьАлександр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно игратьИгроки сборной России Александр Селихов и Антон Заболотный после открытой тренировки команды поговорили с журналистами.Олег Саленко: Нигде в мире не видел, чтобы сборная играла с клубомЭкс-игрок сборной России Олег Саленко поделился мнением относительно предстоящего матча сборной России с московским «Динамо».
Футбол
Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизм
Футбол
«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»
MMA
Фергюсон – Нурмагомедову: У тебя был шанс, жирный. Уходи на пенсию, фальшивка
Баскетбол
Алексей Швед: Первая цель сборной России на Евробаскете - выход из группы
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Андрей Лунев
Андрей Луневвсе новости
Денис Черышев
Денис Черышеввсе новости
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости