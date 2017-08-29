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Вурос и Шаллаи пополнили состав АПОЭЛа

Источник:  ФК АПОЭЛКомментарии

Перед стартом в Лиге чемпионов кипрский АПОЭЛ подписал двух новых игроков.

Команду пополнили защитник Праксителис Вурос и полузащитник Роланд Шаллаи. 22-летний грек Вурос принадлежал «Олимпиакосу» и выступал в аренде за «Левадикос», за который провел 12 матчей в прошлом сезоне. 20-летний Роланд Шаллаи в текущем сезоне провел один матч за «Академию Пушкаша» в чемпионате Венгрии.

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