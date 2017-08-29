Вурос и Шаллаи пополнили состав АПОЭЛа
Источник: ФК АПОЭЛКомментарии
Перед стартом в Лиге чемпионов кипрский АПОЭЛ подписал
двух новых игроков.
Команду пополнили защитник Праксителис Вурос и
полузащитник Роланд Шаллаи. 22-летний грек Вурос принадлежал «Олимпиакосу» и
выступал в аренде за «Левадикос», за который провел 12 матчей в прошлом сезоне.
20-летний Роланд Шаллаи в текущем сезоне провел один матч за «Академию Пушкаша»
в чемпионате Венгрии.
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