Спартак Гогниев: Нам достался «Спартак»? Великолепно

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России.



– Нам достался «Спартак»? Великолепно! Интересный соперник, тем более принимаем дома, - цитирует Гогниева «Матч ТВ» - Болельщики «Кубань» не забывают, но на «Спартак», конечно, придет больше 3-5 тысяч, что собираются на ФНЛ. Предвижу ажиотаж. Постараемся показать красивый футбол. Конечно, хочется выиграть. У нас есть проблемы, не можем открыть заявку. Наше место в таблице первенства никого не может устроить. Для «Кубани» матч со «Спартаком» хорошая проверка и возможность понять, что мы из себя представляем на фоне РФПЛ. Нам надо доказывать свою состоятельность.



– У «Спартака» скоро Лига чемпионов. Вряд ли красно-белые привезут оптимальный состав.

– Да, скорее всего его смешают, добавив игроков из «Спартака-2». В прошлом туре мы с ними играли: ребята понравились. Здорово сыграли. Но у нас тоже много талантливой молодежи. За кубковой игрой будут наблюдать агенты, селекционеры – отличная возможность проявить себя.