Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор0 : 0Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Спартак Гогниев: Нам достался «Спартак»? Великолепно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий «Кубани» Спартак Гогниев прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России.

– Нам достался «Спартак»? Великолепно! Интересный соперник, тем более принимаем дома, - цитирует Гогниева «Матч ТВ» - Болельщики «Кубань» не забывают, но на «Спартак», конечно, придет больше 3-5 тысяч, что собираются на ФНЛ. Предвижу ажиотаж. Постараемся показать красивый футбол. Конечно, хочется выиграть. У нас есть проблемы, не можем открыть заявку. Наше место в таблице первенства никого не может устроить. Для «Кубани» матч со «Спартаком» хорошая проверка и возможность понять, что мы из себя представляем на фоне РФПЛ. Нам надо доказывать свою состоятельность.

– У «Спартака» скоро Лига чемпионов. Вряд ли красно-белые привезут оптимальный состав.
– Да, скорее всего его смешают, добавив игроков из «Спартака-2». В прошлом туре мы с ними играли: ребята понравились. Здорово сыграли. Но у нас тоже много талантливой молодежи. За кубковой игрой будут наблюдать агенты, селекционеры – отличная возможность проявить себя.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛНету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Каррера вспомнил Италию Конте! Три лучших тактических хода тураКаррера вспомнил Италию Конте! Три лучших тактических хода тура«Спартак» и «Зенит» в восьмом туре не смогли победить, но это не помешало их тренерам – Массимо Каррере и Роберто Манчини – проявить себя.«Не понимаю, почему такие результаты». Промес рассказал о «Спартаке» и сборной«Не понимаю, почему такие результаты». Промес рассказал о «Спартаке» и сборнойГолландское издание NOS рассказывает о Квинси Промесе, а сам полузащитник «Спартака» – о неудачном старте команды в чемпионате России.Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно игратьАлександр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно игратьИгроки сборной России Александр Селихов и Антон Заболотный после открытой тренировки команды поговорили с журналистами.Самый дешевый билет на матч «Спартак» – «Севилья» будет стоить 1500 рублейМинимальная стоимость билета на матч группового этапа Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и испанской «Севильей» составит 1500 рублей.
Футбол
Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизм
Футбол
«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»
MMA
Фергюсон – Нурмагомедову: У тебя был шанс, жирный. Уходи на пенсию, фальшивка
Баскетбол
Алексей Швед: Первая цель сборной России на Евробаскете - выход из группы
все новости
Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Спартак Гогниев
Спартак Гогниеввсе новости
Кубок России
Кубок Россиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости