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«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»

Источник:  GianlucadimarzioКомментарии

«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио» Об этом на своем сайте сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации журналиста, Кейта во вторник должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра.

Как отмечается, клубы уже согласовали сумму трансфера, которая составит €30 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Ювентус» и не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.

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