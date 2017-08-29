«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»
Источник: GianlucadimarzioКомментарии
«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио» Об этом на своем сайте сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.
По информации журналиста, Кейта во вторник должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра.
Как отмечается, клубы уже согласовали сумму трансфера, которая составит €30 млн.
Напомним, ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Ювентус» и не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.
В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.
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