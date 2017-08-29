«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»

«Монако» согласовал условия перехода нападающего Бальде Кейта из римского «Лацио» Об этом на своем сайте сообщает журналист Джанлуки Ди Марцио.

По информации журналиста, Кейта во вторник должен прибыть в расположение «Монако» для прохождения медосмотра.

Как отмечается, клубы уже согласовали сумму трансфера, которая составит €30 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист намерен перейти в «Ювентус» и не будет продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

В прошедшем сезоне 22-летний Бальде Кейта провел 34 матча за «Лацио» и забил 16 мячей при шести голевых передачах.