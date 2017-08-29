Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор0 : 0Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизм

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-футболист Олег Саленко прокомментировал в интервью «Советскому спорту» информацию о предстоящем матче сборной России, для которой РФС не нашел соперника среди сборных.

- Ну я обалдел, если честно. Мне кажется, сборная должна искать спарринг партнера среди сборных. Я нигде в мире не видел, чтобы сборная команда играла с клубом. Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Играя с «Динамо», клубом, который занимает 11-е место в РФПЛ, разве можно подготовиться к чемпионату мира? Получается, это просто тренировочная игра. Самое печальное, что и игроки будут считать этот матч проходным и играть будут с полнейшим пофигизмом. Понимаете, если есть накал борьбы в матче, то и виден уровень игроков. Стасу Черчесову я бы посоветовал, чтобы он требовал от РФС, чтобы они находили себе достойных соперников, на которых можно обкатать игроков, - заявил Олег Саленко.

Интервью экс-игрока сборной Украины и России Олега Саленко в ближайшее время появится на сайте «Советского спорта».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛНету переходит в «Фенербахче». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Олег Саленко: Смолова все устраивает в России, а Ярмоленко захотел расти дальшеОлег Саленко: Смолова все устраивает в России, а Ярмоленко захотел расти дальшеЭкс-форвард сборной России и Украины Олег Саленко в интервью «Советскому спорту» поделился мнением о переходе Андрея Ярмоленко в «Боруссию».«Марио, рассчитывай силу паса! Ты – бразилец, а он – нет». Черчесов – в порядке«Марио, рассчитывай силу паса! Ты – бразилец, а он – нет». Черчесов – в порядкеЧеловек, который заменит Акинфеева, все понимающий Фернандес и ювелир Черчесов.Станислав Черчесов: Состояние Черышева вызывает беспокойство, он регулярно получает травмыГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунева и полузащитника Дениса Черышева.Станислав Черчесов: Матч против Аргентины в Лужниках» - неточная информацияГлавный тренер сборной России заявил, что информация о проведении 10 ноября товарищеского матча против Аргентины является неточной.
Футбол
Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизм
Футбол
«Лацио» согласился продать Бальде Кейта в «Монако»
MMA
Фергюсон – Нурмагомедову: У тебя был шанс, жирный. Уходи на пенсию, фальшивка
Баскетбол
Алексей Швед: Первая цель сборной России на Евробаскете - выход из группы
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Саленко
Олег Саленковсе новости