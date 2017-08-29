Олег Саленко: Сборная играет с «Динамо»? Это полнейший пофигизм

Экс-футболист Олег Саленко прокомментировал в интервью «Советскому спорту» информацию о предстоящем матче сборной России, для которой РФС не нашел соперника среди сборных.

- Ну я обалдел, если честно. Мне кажется, сборная должна искать спарринг партнера среди сборных. Я нигде в мире не видел, чтобы сборная команда играла с клубом. Для меня это что-то из ряда вон выходящее. Играя с «Динамо», клубом, который занимает 11-е место в РФПЛ, разве можно подготовиться к чемпионату мира? Получается, это просто тренировочная игра. Самое печальное, что и игроки будут считать этот матч проходным и играть будут с полнейшим пофигизмом. Понимаете, если есть накал борьбы в матче, то и виден уровень игроков. Стасу Черчесову я бы посоветовал, чтобы он требовал от РФС, чтобы они находили себе достойных соперников, на которых можно обкатать игроков, - заявил Олег Саленко.

Интервью экс-игрока сборной Украины и России Олега Саленко в ближайшее время появится на сайте «Советского спорта».