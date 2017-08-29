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Александр Емельяненко провел тренировку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Источник:  InstagramКомментарии

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел тренировку с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

«На тренировке с Кадыровым Рамзаном Ахматовичем!» — подписал фотографию Емельяненко.

На тренировке с Кадыровым Рамзаном Ахматовичем!

Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko)

Напомним, поединок Емельяненко и Дос Сантоса состоится 27 сентября в Москве.

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