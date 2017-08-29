Кержаков в рамках благотворительной акции стал уличным художником (фото)

Координатор команд «Зенита» Александр Кержаков принял участие в благотворительной акции.

По условиям акции нужно было собрать 3 млн 665 тысяч рублей на лечение 12-летнего Артема Самуйлова, у которого диагностирован несовершенный остеогенез. После того, как сумма была создана, Кержаков на один день стал уличным художником.

Напомним, ранее в благотворительных акциях принимали участие другие футболисты «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито - цирковым артистом, Маурисио - таксистом, Кокорин - продавцом пышек, Владислав Радимов - спасателем МЧС, а Ломбертс был в образе Петра I на Дворцовой площади.