Николай Мазур: Винник еще будет прогрессировать

Главный тренер пермской «Пармы» Николайс Мазур поделился мнением о перспективах центрового клуба Александра Винника.

«Мои первые впечатления от знакомства с Сашей очень положительные. У него огромная мотивация самосовершенствоваться. Он приходит до тренировки и остается после, пытается получить максимум информации и научиться новым элементам. С таким подходом он, несомненно, будет прогрессировать.

Мы надеемся, что в этом году он сделает несколько шагов вперед и станет одним из кандидатов в сборную», — цитируют Мазура «Известия».