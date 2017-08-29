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Николай Мазур: Винник еще будет прогрессировать

Источник:  ИзвестияКомментарии

Главный тренер пермской «Пармы» Николайс Мазур поделился мнением о перспективах центрового клуба Александра Винника.

«Мои первые впечатления от знакомства с Сашей очень положительные. У него огромная мотивация самосовершенствоваться. Он приходит до тренировки и остается после, пытается получить максимум информации и научиться новым элементам. С таким подходом он, несомненно, будет прогрессировать.

Мы надеемся, что в этом году он сделает несколько шагов вперед и станет одним из кандидатов в сборную», — цитируют Мазура «Известия».

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