Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года
Источник: ФК «Монако»Комментарии
Форвард миланского «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако». Об этом информирует официальный «твиттер» французского клуба.
Как сообщается, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @sjovetic jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/DQyDRtZah4— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 29 августа 2017 г.
Ранее французские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро. Его рассматривают как возможную замену для Килиана Мбаппе.
В прошедшем сезоне 27-летний Стеван Йоветич на правах аренды выступал за «Севилью». В 21 матче чемпионата Испании он забил шесть мячей при четырех голевых передачах.
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