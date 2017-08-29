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Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Форвард миланского «Интера» Стеван Йоветич подписал контракт с «Монако». Об этом информирует официальный «твиттер» французского клуба.

Как сообщается, соглашение с 27-летним футболистом подписано до 2021 года.

Ранее французские СМИ сообщали, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро. Его рассматривают как возможную замену для Килиана Мбаппе.

В прошедшем сезоне 27-летний Стеван Йоветич на правах аренды выступал за «Севилью». В 21 матче чемпионата Испании он забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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