Губернатор Нижегородской области: Нужно построить еще несколько гостиниц перед чемпионатом мира

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев рассказал, что количество мест проживания в гостиницах Нижнего Новгорода и области необходимо увеличить.

«Есть вопросы о том, чтобы создать необходимое количество мест размещения. Правда, точно еще никто не знает, сколько будет гостей, потому что наш город, наверно, самый ближний к Москве, и дорога до Москвы составляет 3 часа 20 минут. Я думаю, что многие болельщики все-таки осядут в Москве и будут приезжать на игру и обратно, потому что платить за гостиницу будет накладно.

Мы рассчитываем, что нам нужно увеличить количество мест проживания на тысячу, сейчас мы уже увеличили на 800», - цитирует Шанцева ТАСС.