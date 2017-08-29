Организаторы боя Головкин - Альварес продали билеты на сумму 30 миллионов $

Доход от продажи билетов на поединок между чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом составил $ 30 млн.

Об этом в своем твиттере сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пигмайр со ссылкой на промоутеров обоих бойцов, по словам которых все 4000 билетов на предстоящий бой уже распроданы.



Поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера профессионального бокса, проведение которого запланировано на 16 сентября в Лас-Вегасе.

В данный момент Геннадий владеет чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF в среднем весе.





