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Организаторы боя Головкин - Альварес продали билеты на сумму 30 миллионов $

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Доход от продажи билетов на поединок между чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом составил $ 30 млн.

Об этом в своем твиттере сообщил журналист Los Angeles Times Лэнс Пигмайр со ссылкой на промоутеров обоих бойцов, по словам которых все 4000 билетов на предстоящий бой уже распроданы.

Поединок Головкин - Альварес станет главным событием вечера профессионального бокса, проведение которого запланировано на 16 сентября в Лас-Вегасе.

В данный момент Геннадий владеет чемпионскими поясами WBA, WBC и IBF в среднем весе. 


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