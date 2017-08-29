Неймар советует Коутиньо не переходить в «Барселону»
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Бывший форвард «Барселоны» Неймар считает, что
нападающему «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стоит переходить в «Барсу».
Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».
Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар в разговоре
с Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону»,
а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны».
Также он подал в суд на каталонский клуб
в ответ на иск «Барсы» против него.
Напомним, в прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял
участие в 36 матчах и забил 14 голов.
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