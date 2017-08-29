Неймар советует Коутиньо не переходить в «Барселону»

Бывший форвард «Барселоны» Неймар считает, что нападающему «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стоит переходить в «Барсу». Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар в разговоре с Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны». Также он подал в суд на каталонский клуб в ответ на иск «Барсы» против него.

Напомним, в прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял участие в 36 матчах и забил 14 голов.