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Неймар советует Коутиньо не переходить в «Барселону»

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Бывший форвард «Барселоны» Неймар считает, что нападающему «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не стоит переходить в «Барсу». Напомним, что Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ».

Как сообщает Mundo Deportivo, Неймар в разговоре с Коутиньо посоветовал своему соотечественнику не переходить в «Барселону», а остаться в «Ливерпуле». Напомним, что ранее Неймар критиковал руководство «Барселоны». Также он подал в суд на каталонский клуб  в ответ на иск «Барсы» против него.

Напомним, в прошлом сезоне 25-летний Филиппе Коутиньо принял участие в 36 матчах и забил 14 голов.

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