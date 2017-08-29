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Анатолий Мещеряков: У Дзюбы чрезмерные финансовые запросы для «Локомотива»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба не пополнил состав «железнодорожников».

«Мы рассматривали предварительные итоги летнего трансферного окна, совет директоров признал эти предварительные итоги удовлетворительными. Качество игры и результат мы не оценивали, на эту тему не говорили.

Трансферы? Окно еще не закрыто. При этом совет директоров не обсуждал возможность появления Дзюбы. Мое личное мнение – пока его финансовые запросы для «Локомотива» кажутся чрезмерными», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Артем Дзюба провел девять матчей за «Зенит». Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Локомотиве».

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