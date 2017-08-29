Бранислав Иванович: «Зенит» и «Челси» находятся на одном уровне

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, перешедший в стан сине-бело-голубых из «Челси», сравнил петербургский и лондонский клубы.

«И «Зенит», и «Челси» — топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у «Зенита» стадион лучше, надеюсь, и «Челси» обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.

Если сравнивать поклонников «Зенита» и «Челси», то на стороне «Зенита» то, что весь город живет командой. В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.

«Петровский» не мог вместить всех желающих посмотреть на любимую команду, сейчас у нас появился новый великолепный стадион. Я надеюсь, что на каждой игре он будет заполнен, а мы сможем радовать людей своей игрой и результатами. Такая поддержка — огромная мотивация для нас. Могу сказать, что лично я очень комфортно чувствую себя на арене «Санкт-Петербург», это мой стадион!» — цитирует Ивановича официальный сайт «Зенита».