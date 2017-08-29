Владимир Маминов стал главным тренером «Тюмени»
Источник: ФК «Тюмень»Комментарии
Новым главным тренером «Тюмени» назначен Владимир Маминов.
Контракт с 42-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Маминов официально вступит в должность 30 августа. В тренерском
штабе «Тюмени» продолжат работать Евгений Маслов и Виктор Тренев.
Дебютная игра Маминова в качестве главного тренера «Тюмени» состоится 2 сентября. В этот день «Тюмень» в рамках 11-го тура ФНЛ примет «Химки».
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