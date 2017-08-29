Сборная России уступила Ирану в финале мужского волейбольного турнира Универсиады
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Финальный матч мужского волейбольного турнира
Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Ирана
завершился победой иранцев.
Сборная Ирана победила со счетом 3:2 по партиям. Счет
в партиях - 25:17, 15:25, 23:25, 25:23, 15:13. Таким образом,
сборная Ирана завоевала золото, сборная России – серебро. В матче за бронзу
сборная Японии победила команду Украины – 3:1.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань).
Волейбол. Мужчины
Финал
Иран – Россия – 3:2 (25:17, 15:25, 23:25,
25:23, 15:13)
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