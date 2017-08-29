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Сборная России уступила Ирану в финале мужского волейбольного турнира Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч мужского волейбольного турнира Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Ирана завершился победой иранцев.

Сборная Ирана победила со счетом 3:2 по партиям. Счет в партиях - 25:17, 15:25, 23:25, 25:23, 15:13. Таким образом, сборная Ирана завоевала золото, сборная России – серебро. В матче за бронзу сборная Японии победила команду Украины – 3:1.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань).

Волейбол. Мужчины

Финал

Иран – Россия – 3:2 (25:17, 15:25, 23:25, 25:23, 15:13)

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