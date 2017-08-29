Защитник Эрик Желина подписал пробный контракт с «Монреалем». Об этом информирует официальный сайт канадского клуба.

Напомним, что 26-летний защитник последние полтора года провел в системе «Колорадо Эвеланш».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ он сыграл 27 матчей за команду, набрав 1 (0+1) очко. Всего в НХЛ на счету Желины 14 голов и 41 передача в 189 матчах за пять сезонов в «Колорадо» и «Нью-Джерси Дэвилз».