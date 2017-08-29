Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Касаткина- : -Ванг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Желина подписал пробный контракт с «Монреалем»

Источник:  ХК «Монреаль Канадиенс»Комментарии

Защитник Эрик Желина подписал пробный контракт с «Монреалем». Об этом информирует официальный сайт канадского клуба.

Напомним, что 26-летний защитник последние полтора года провел в системе «Колорадо Эвеланш».

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ он сыграл 27 матчей за команду, набрав 1 (0+1) очко. Всего в НХЛ на счету Желины 14 голов и 41 передача в 189 матчах за пять сезонов в «Колорадо» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гуськов: Зарипов в НХЛ не провалитсяЭксперт Александр Гуськов оценил шансы Даниса Зарипова закрепиться в НХЛ.«Филадельфия» выведет из обращения номер Эрика Линдроса (видео)Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» навечно закрепит игровой номер «88» за канадским центрфорвардом Эриком Линдросом.Александр Медведев: Решение НХЛ разрешает Зарипову играть, это самое главноеЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев прокомментировал решение НХЛ разрешить Данису Зарипову выступать в лиге.«Рейнджерс» отказались от варианта с подписанием Зарипова по настоянию главного тренераКлуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет подписывать контракт с российским нападающим Данисом Зариповым.НХЛ забирает у КХЛ не Зарипова, а доверие и уважение игроковНХЛ забирает у КХЛ не Зарипова, а доверие и уважение игроковДмитрий Пономаренко – о допинге, отношении к WADA и мировом хоккейном порядке на примере дисквалифицированного ИИХФ Даниса Зарипова.
Футбол
Анатолий Мещеряков: У Дзюбы чрезмерные финансовые запросы для «Локомотива»
Футбол
Неймар советует Коутиньо не переходить в «Барселону»
Бокс
Организаторы боя Головкин - Альварес продали билеты на сумму 30 миллионов $
Футбол
Йоветич подписал контракт с «Монако» до 2021 года
все новости
Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости