Геннадий Головкин: В последних боях Альварес выглядел здорово
Источник: FightnewsКомментарии
Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом.
«Альварес выглядел очень здорово и очень сильно в последних боях. Именно потому мы так тяжело работали в тренировочном лагере. Мы отрабатывали кое-что новое. Это самый большой поединок в моей жизни, и я много тренируюсь, чтобы подтвердить звание чемпиона. Мы с Абелем провели грандиозную работу, чтобы сохранить титулы», — приводит слова Головкина Fightnews.
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