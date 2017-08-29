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Геннадий Головкин: В последних боях Альварес выглядел здорово

Источник:  FightnewsКомментарии

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин поделился ожиданиями от поединка с Саулем Альваресом.

«Альварес выглядел очень здорово и очень сильно в последних боях. Именно потому мы так тяжело работали в тренировочном лагере. Мы отрабатывали кое-что новое. Это самый большой поединок в моей жизни, и я много тренируюсь, чтобы подтвердить звание чемпиона. Мы с Абелем провели грандиозную работу, чтобы сохранить титулы», — приводит слова Головкина Fightnews.

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