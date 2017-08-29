Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Универсиады
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершилась Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе (Тайвань).
Сборная России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете.
Всего в активе россиян 93 медали (25 золотых, 30 серебряных
и 38 бронзовых). Первое место заняла команда Японии, на втором Южная
Корея. Третье место у хозяев соревнований сборной Тайваня.
Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань).
Неофициальный медальный зачет
1. Япония 100 медалей (37 золотых, 26 серебряных, 37 бронзовых)
2. Южная Корея 81 (29-22-30)
3. Тайвань 90 (26-34-30)
4. Россия 93 (25-30-38)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически