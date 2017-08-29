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Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Универсиады

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершилась Всемирная летняя Универсиада в Тайбэе (Тайвань). Сборная России заняла четвертое место в неофициальном медальном зачете.

Всего в активе россиян 93 медали (25 золотых, 30 серебряных и 38 бронзовых). Первое место заняла команда Японии, на втором Южная Корея. Третье место у хозяев соревнований сборной Тайваня.

Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй (Тайвань).

Неофициальный медальный зачет

1. Япония 100 медалей (37 золотых, 26 серебряных, 37 бронзовых)

2. Южная Корея 81 (29-22-30)

3. Тайвань 90 (26-34-30)

4. Россия 93 (25-30-38)

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