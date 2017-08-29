Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Универсиады

читайте также

Сборная России уступила Ирану в финале мужского волейбольного турнира Универсиады Финальный матч мужского волейбольного турнира Всемирной летней Универсиады в Тайбэе (Тайвань) между сборными России и Ирана завершился победой иранцев.

Российские волейболистки выиграли золото летней Универсиады в Тайбэе Волейболистки сборной России нанесли поражение команды Японии в финале всемирной летней Универсиады.

Российские гимнастки завоевали бронзу в командном многоборье на Универсиаде, победила Украина В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В соревнованиях по художественной гимнастике сборная России заняла третье место в командном многоборье.

Женская сборная России завоевала бронзу футбольного турнира Универсиады, разгромив сборную ЮАР В Тайбэе (Тайвань) продолжается Всемирная летняя Универсиада. В матче за третье место женского футбольного турнира сборная России разгромила сборную ЮАР со счетом 5:0.