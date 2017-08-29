Роман Широков: У «Спартака» профицит в атаке

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков выразил мнение, что красно-белым не стоит усиливать нападение.

«Высококлассные спортсмены, ставшие этим составом чемпионами страны, должны понимать, что в новом сезоне с них будет повышенный спрос. И должны себя готовить к этому. «Зенит» выиграл два титула одним и тем же составом. Нам не мешало, что нет усиления. И все-таки новички у «Спартака» есть, нужна просто ротация состава. Но при всём этом один-два человека, пополнившие состав, сразу кардинально изменить ситуацию не могут. С атакой все в порядке. Есть Адриано, Зе Луиш и Промес. Куда больше? На правый фланг, о котором много говорили, защитника взяли», — цитирует Широкова «Московский Комсомолец».