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Леонид Федун: Ситуация с банком «Открытие» не отразится на его сотрудничестве со «Спартаком»

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что заявил, что введение временной администрации в банке «Открытие» не скажется на его сотрудничестве с футбольной командой.

- Заявление ЦБ означает, что банк «Открытие» будет функционировать в прежнем режиме. Собственники банка продолжат участие в управлении. На сотрудничестве банка и футбольного клуба «Спартак» данный факт не отразится, - приводит слова Федуна ТАСС.

Ранее Банк России принял решение об участии в качестве основного инвестора в банке «ФК Открытие» и введении временной администрации в банк.

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