Кузютина завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. В
весовой категории до 52 кг у женщин бронзовую медаль завоевала россиянка
Наталья Кузютина.
В поединке за третье место Кузютина победила Гили Коэн (Израиль). Отметим, что это первая медаль для сборной
России на чемпионате мира.
28-летняя россиянка является бронзовым
призером Олимпиады-2016, дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира, три
раза становилась чемпионкой Европы.
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