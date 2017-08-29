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Кузютина завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. В весовой категории до 52 кг у женщин бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Кузютина.

В поединке за третье место Кузютина победила Гили Коэн (Израиль). Отметим, что это первая медаль для сборной России на чемпионате мира.

28-летняя россиянка является бронзовым призером Олимпиады-2016, дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира, три раза становилась чемпионкой Европы.

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