Кузютина завоевала бронзу на чемпионате мира по дзюдо

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по дзюдо. В весовой категории до 52 кг у женщин бронзовую медаль завоевала россиянка Наталья Кузютина.

В поединке за третье место Кузютина победила Гили Коэн (Израиль). Отметим, что это первая медаль для сборной России на чемпионате мира.

28-летняя россиянка является бронзовым призером Олимпиады-2016, дважды завоевывала бронзу на чемпионатах мира, три раза становилась чемпионкой Европы.