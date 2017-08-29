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Марина Черкасова: Липницкая сможет стать хорошим тренером

Источник:  Life.ruКомментарии

Советская фигуристка Марина Черкасова прокомментировала решение Юлии Липницкой завершить спортивную карьеру.

«Я тоже, как и Юля, закончила карьеру очень рано, можно сказать, на пике. В 18 лет. Но причина у меня была другая. Если у Юли возникли проблемы со здоровьем, то я просто осталась без партнера. Главный вопрос, который сейчас стоит перед Юлей: «Куда спортсмену идти». Учиться, работать. В свое время в тот момент, когда Шахрай ушел, я не знала, что мне делать. Партнера нет, как быть дальше? Я была растеряна, еще вес прибавлялся — нагрузки ведь были уже не те. Очень тяжело заканчивать в 18 лет. Первое время я плакала. Смотрела по телевизору, как катаются Пестова/Леонович, и представляла себя, как бы мы сейчас вышли с Сережкой. И Юля, как я, может стать хорошим тренером — у нее большой опыт. Понимаете, главное задаться целью и идти к ней.

Почему девочки, пришедшие рано в большой спорт, так скоро уходят из него? Главные причины — это травмы и вес. Бывает, что и более мильные соперники. Сейчас подросли сильные девочки, которые уже прыгают четверные прыжки. Женя Медведева — вот кто уникум! Я ее очень люблю как спортсменку. Думаю, лет шесть ей не будет равных. Мне не страшно за Женю. Она очень спокойная и упрямая. В этом ее сила. Это звезда! Надо родиться такой… Я наблюдаю за ней с самого ее детства. Она настоящая трудяжка, поцелованная Богом!» — приводит слова Черкасовой «Лайф».

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