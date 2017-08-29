Юрий Семин: «Локомотив» действовал на трансферном рынке, исходя из своих возможностей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб удовлетворительно провел летнюю трансферную кампанию.

- Предварительные итоги уже подвели, у меня такое же мнение, как у совета директоров. Мы танцуем и работаем [на трансферном рынке], исходя из своих возможностей. У нас есть еще два дня, но пока так: сказали - удовлетворительно, и я полностью согласен, - передает слова Семина ТАСС.



Летнее трансферное окно закроется в России в ночь на 1 сентября.

