Президент «Ахмата»: Судьи - обычные люди, могут ошибаться

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненцев над московским ЦСКА.

«Крайне удивлен чрезмерной реакцией определенных людей на ситуацию вокруг забитого гола нашей команды в матче с ЦСКА. На этом видео невозможно утверждать, что мяч пересек линию ворот. Телевизионная аудитория могла увидеть, что мяч на пару сантиметров за линией, после видеоповторов. Как это мог определить арбитр в динамике игры? В лучшем случае это мог сделать арбитр на линии, если есть упущение - это его вина.

Не понимаю тех, кто призывает распустить департамент судейства и инспектирования. У нас в каждом туре восемь матчей, играют 16 команд. Печально, когда судейская ошибка влияет на результат, но они были, есть и будут. Потому что судьи - такие же люди, человеческий фактор никто не отменял. И чего мы добьемся, если после каждой судейской ошибки будем отправлять на «отдых» руководство департамента? Сколько отставок было за последние годы? У нас что, огромный человеческий резерв? Задача департамента – реагировать на судейские ошибки, наказывать провинившихся, поощрять за хорошо проделанную работу.

Считаю, мы победили ЦСКА за счет характера, самоотдачи, проявленной воли и четкого выполнения каждым футболистом плана тренерского штаба. Игра длилась больше 95-ти минут. Говорить о том, что на результат повлиял микроэпизод со взятием ворот - смешно. Просто в этот вечер «Ахмат» был сильнее», – написал Даудов в своем инстаграме.