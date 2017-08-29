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Итальянец Трентин выиграл десятый этап «Вуэльты»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялся десятый этап веломногодневки «Вуэльта». Его победителем стал итальянец Матто Трентин.

Результат победителя – три часа, 34 минуты и 56 секунд. Вторым стал испанец Хосе Хоакин Рохас. На третьем месте еще один испанец Хайме Росон Гарсия. В генеральной классификации лидерство удерживает британец Кристофер Фрум.

«Вуэльта»

10-й этап

Каравака – Эль-Позо (Испания) 

164,8 км

1. Матео Трентин(Италия, Quick Step) 3.34,56
2. Хосе Хоакин Рохас( Испания, Movistar) +0,01
3. Хайме Росон Гарсия (Испания, Caja Rural) + 0,19

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