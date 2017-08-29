Итальянец Трентин выиграл десятый этап «Вуэльты»

Дмитрий Конышев: В свое время я разгонялся до 125 км/ч на австрийском этапе «Джиро д'Италия»

Бывший главный тренер мужской сборной России по велоспорту на шоссе, спортивный директор команды «Катюша-Альпецин» Дмитрий Конышев поделился своим опытом выступления на «гранд-турах».