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Павел Борщ: Паузы между вторым и третьим сетами на ЧЕ – это проблема

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский тренер Павел Борщ поделился мнением о нововведениях организаторов на проходящем в Польше чемпионате Европы по волейболу.

- На этом турнире организаторы ввели десятиминутную паузу между вторым и третьим сетами. Командам приходится уходить с площадки, а потом проводить разминку с мячами. Это может стать проблемой для нашей сборной?
- Да, это проблема. Волейболисты выбиваются из игрового ритма, им приходится заново настраиваться и начинать матча практически с начала. Но, во-первых, с этим ничего нельзя сделать, а, во-вторых, все команды находятся в одинаковом положении, наши соперники имеют точно такую же паузу, как и сборная России, - сказал Борщ.

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