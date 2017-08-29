Павел Борщ: Паузы между вторым и третьим сетами на ЧЕ – это проблема
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Известный российский тренер Павел Борщ поделился мнением о нововведениях организаторов на проходящем в Польше чемпионате Европы по волейболу.
- На этом турнире организаторы ввели десятиминутную паузу между вторым и третьим сетами. Командам приходится уходить с площадки, а потом проводить разминку с мячами. Это может стать проблемой для нашей сборной?
- Да, это проблема. Волейболисты выбиваются из игрового ритма, им приходится заново настраиваться и начинать матча практически с начала. Но, во-первых, с этим ничего нельзя сделать, а, во-вторых, все команды находятся в одинаковом положении, наши соперники имеют точно такую же паузу, как и сборная России, - сказал Борщ.
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